Spazio: Tianzhou-2 rientra nell'atmosfera terrestre

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - La navicella cargo cinese Tianzhou-2 è entrata nell'atmosfera terrestre controllata da terra alle ore 18:40 di Pechino. È quanto reso noto ieri dalla China Manned Space Agency, che ha specificato che la maggior parte del veicolo spaziale è bruciato nel corso del processo, mentre una piccola quantità di detriti è precipitata nell'area pianificata di acque sicure nel Sud Pacifico.

Tianzhou-2 è la prima navicella cargo mandata in orbita durante la costruzione della stazione spaziale cinese e nello spazio ha effettuato una serie di test di applicazione estesa.

È stata lanciata nell'atmosfera spaziale il 29 maggio 2021, con a bordo 6,8 tonnellate di forniture per la stazione in orbita.

Il 27 marzo 2022, Tianzhou-2 ha lasciato il modulo centrale della stazione spaziale Tiangong dopo aver completato tutti i compiti che aveva in programma, ha comunicato l'agenzia spaziale. (XINHUA)