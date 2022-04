Spazio: equipaggio Shenzhou-13 tornerà ad aprile

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - Gli astronauti cinesi della Shenzhou-13 si stanno preparando per fare ritorno sulla Terra dopo la recente separazione della navicella cargo Tianzhou-2 dalla stazione spaziale nazionale.

È quanto reso noto dalla China Manned Space Agency.

Quest'ultima ha precisato che i membri dell'equipaggio della Shenzhou-13 - Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu - versano tutti in buone condizioni di salute e hanno in programma di tornare sulla Terra a metà aprile.

Il 16 ottobre 2021, la missione Shenzhou-13 ha inviato i tre astronauti alla volta della stazione Tiangong per un soggiorno di sei mesi, periodo che ha segnato la durata più lunga in assoluto nel programma spaziale con equipaggio del Paese.

I tre esploratori cosmici hanno completato molteplici compiti nel corso degli ultimi mesi, tra cui due attività extraveicolari, due conferenze scientifiche dal vivo nonché una serie di esperimenti e progetti applicativi sci-tech.

Gli astronauti cinesi hanno anche usato per la prima volta l'attrezzatura di teleoperazione manuale, manovrando il modulo cargo e la stazione spaziale per il rendezvous e l'attracco.

Il modulo centrale della stazione spaziale cinese è attualmente operativo in maniera stabile. (XINHUA)