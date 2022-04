Pechino 2022: iniziata conversione Main Media Center

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - Il Main Media Center (Mmc) di Pechino 2022, fonte di splendidi ricordi per i giornalisti nazionali e stranieri, ha iniziato ieri la sua fase di trasformazione post-Giochi, i cui lavori saranno completati, secondo le previsioni, entro il 2024.

Alcuni segni distintivi a livello paesaggistico tipici delle Olimpiadi invernali presenti nella sede saranno mantenuti e anche la sala 'Start of Spring', presso la quale si sono tenute alcune importanti conferenze stampa durante i Giochi, rimarrà quale struttura permanente.

Chi Mingzhi, project manager del Beijing Construction Engineering Group, ha detto che il Mmc, che occupa quasi la metà del China National Convention Center Phase II, è stato realizzato prendendo in piena considerazione l'impiego successivo ai Giochi.

La trasformazione della sede include inoltre un piano per la costruzione di sistemi intelligenti, utilizzando tecnologie all'avanguardia come il cloud computing e l'Internet delle cose per migliorare la gestione e l'efficienza del servizio.

In futuro, l'edificio sarà integrato con il China National Convention Center Phase I al fine di formare un complesso espositivo di grandi dimensioni per 1,3 milioni di metri quadrati, ospitando vari eventi e attività espositive di alto livello. (XINHUA)