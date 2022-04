Covid: a Shanghai rapida ascesa trasmissione

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - La trasmissione del Covid-19 a Shanghai è in un periodo di "rapida ascesa" e si prevede che la città veda un maggior numeri di contagi nel prossimo futuro. Lo ha fatto sapere oggi Lei Zhenglong della Commissione Sanitaria Nazionale.

Quest'ultimo ha precisato in conferenza stampa che le infezioni totali registrate a marzo nella megalopoli cinese hanno superato le 36.000 unità e si sono diffuse in altre regioni.

Secondo la Commissione, nell'ultimo mese la Cina ha visto 103.965 casi a trasmissione locale in 29 suddivisioni a livello provinciale, con circa il 90% dei casi segnalati nella provincia nord-orientale dello Jilin e a Shanghai. (XINHUA)