Covid: a Shanghai 2° fase gestione circuito chiuso

(XINHUA) - SHANGHAI, 01 APR - A Shanghai, nelle aree a ovest del fiume Huangpu, è entrata in vigore oggi la seconda fase della gestione a circuito chiuso nel contesto del recente picco di infezioni da Covid-19, come reso noto dalle autorità locali.

Come previsto, a partire da oggi fino al 5 aprile, 16 milioni di persone si sottoporranno a tampone molecolare mentre 12 distretti saranno posti sotto gestione a circuito chiuso temporanea.

La megalopoli della Cina orientale ha iniziato questo lunedì l'applicazione della gestione temporanea a circuito chiuso in due fasi, al fine di rintracciare possibili infezioni e frenare la diffusione del virus. I test molecolari di massa in aree che comprendono quelle ad est del fiume Huangpu hanno infatti preso il via lunedì.

Shanghai ha anche rafforzato le misure di controllo del virus e ha incoraggiato i residenti a non lasciare la città se non necessario.

Da sabato, coloro che lasciano la città dovranno esibire un referto con esito negativo del test molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti unitamente al referto del tampone rapido eseguito invece nelle 24 ore precedenti; in alternativa, è possibile presentare anche il solo referto del tampone molecolare purché sia stato eseguito nelle 24 ore precedenti.

Ieri a Shanghai sono stati segnalati 358 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 4.144 asintomatici, come reso notto oggi in conferenza stampa da Wu Jinglei, direttore della commissione sanitaria municipale. (XINHUA)