Cina-Ue: cooperazione vantaggiosa per economia mondo

BRUXELLES, 01 APR - Nonostante l'economia globale stia affrontando una crescente incertezza e una lenta crescita a causa del Covid-19, la cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l'Europa, che mantiene un solido slancio basato sulla complementarità e il vantaggio reciproco, può agire come una forza di contro bilanciamento e contribuire alla stabilizzazione di tutto il mondo.

RESILIENZA, VIGORE La cooperazione economica e commerciale tra l'Unione Europea (Ue) e la Cina si è dimostrata sorprendentemente forte e vigorosa nonostante le conseguenze negative della pandemia. La Cina ha superato gli Stati Uniti diventando il più grande partner commerciale dell'Ue nel 2021, con un volume di scambi bilaterali che ha raggiunto livelli record. Lo scorso anno, inoltre, l'Unione Europea è diventata il secondo partner commerciale della nazione asiatica, e nei primi due mesi del 2022, si è piazzata al primo posto scavalcando l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean).

Nel 2021, il commercio bilaterale tra la Cina e l'Ue ha oltrepassato gli 800 miliardi di dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico. Gli investimenti bidirezionali hanno invece superato i 270 miliardi di dollari. Il commercio bilaterale è aumentato significativamente in diversi settori, quali tra gli altri l'aerospaziale, la biologia, la fotoelettricità e l'elettronica. Le due parti hanno ottimizzato ed esteso i propri canali di comunicazione, incluso il dialogo economico e commerciale ad alto livello tra Ue e Cina, oltre che le consultazioni regolari tra governi locali e le imprese.

Juergen Friedrich, presidente e amministratore delegato (Ceo) di Germany Trade & Invest, l'agenzia per il commercio estero e gli investimenti interni del Paese, ha dichiarato a Xinhua che la Cina è stata il più importante partner commerciale della Germania per sei anni consecutivi e il volume complessivo del commercio bilaterale ha raggiunto un nuovo record nel 2021. La nazione asiatica è infatti uno dei mercati di crescita più importanti al mondo, oltre che un partner chiave per la Germania nell'ambito degli sforzi della nazione volti ad affrontare le sfide globali, quali la pandemia e i cambiamenti climatici.

Horst Loechel, professore presso la Frankfurt School of Finance and Management, ha descritto il commercio tra l'Unione Europea e la Cina come un vantaggio per ambo le parti, aggiungendo che prevede una continuazione del trend di crescita.

TRENI MERCI Nel marzo 2021, è entrato in vigore un accordo storico tra l'Unione Europea e la Cina volto a tutelare oltre 500 indicazioni geografiche cinesi ed europee.

Tra i primi beneficiari dell'accordo sono i vini prodotti sull'isola greca di Samos. "La Cina è un mercato estremamente importante o potenzialmente rilevante per i vini greci. Credo che dal momento che questo prodotto sta diventando più popolare nella nazione asiatica, tra qualche anno i vini ellenici conquisteranno il mercato", ha detto a Xinhua Konstantinos Lazarakis il primo Master of Wine greco.

Lo scorso anno è stato inoltre registrato un numero crescente di treni merci, noti anche come 'flotte di cammelli d'acciaio', che trasportano beni tra la Cina e l'Europa. Nel 2021, i viaggi in treno merci nelle due direzioni sono stati 15.000, trasportando 1,46 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), in aumento rispettivamente del 22% e del 19% su base annua.

Tale collegamento ferroviario è inoltre molto apprezzato dai produttori e dagli importatori in Spagna. Gonzalo Jerez, direttore dell'azienda logistica spagnola TransGlory, ha dichiarato a Xinhua che secondo lui il collegamento ha giocato un ruolo chiave quale modalità sostenibile e affidabile di logistica nel corso dei periodi peggiori della pandemia.

In Serbia, la sezione da Belgrado a Novi Sad (Beno) della ferrovia Ungheria-Serbia costruita da cinesi è stata aperta a marzo e alla cerimonia a Novi Sad hanno partecipato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il primo ministro serbo Ana Brnabic e il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Il progetto ferroviario di punta è stato spesso descritto come un emblema della cooperazione tra la Cina e la regione dell'Europa centrale e orientale.

INTERESSI CONDIVISI La Cina e l'Europa sono mercati rilevanti con un interesse strategico condiviso nel promuovere lo sviluppo attraverso partnership verdi e digitali. Le due parti sono inoltre in sintonia con i propri ambiziosi impegni volti a una trasformazione green e digitale, alla riduzione delle emissioni di Co2 e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

La Shanghai Electric Power Company cinese sta mettendo in uso la propria esperienza nell'energia eolica, solare e ad idrogeno sull'isola maltese di Gozo, con l'obiettivo di trasformarla nella prima isola a zero emissioni di Co2 dell'Ue. L'azienda è inoltre coinvolta in altri progetti di energia green a Malta e nel Montenegro.

Loechel ha rivelato che per l'Europa e la Cina la cooperazione nel campo dell'energia verde è vitale. L'Ue ha presentato il proprio 'European Green Deal' nel 2019 e tale blocco punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Al contempo, il Paese asiatico si è impegnato a raggiungere il picco delle proprie emissioni di Co2 prima del 2030 e a diventare 'carbon neutral' entro il 2060. Tale 'modello di cooperazione' nel settore dell'energia verde è molto importante per tutto il mondo, ha precisato Loechel.

La Cina e l'Europa hanno inoltre compiuto sforzi continui per rafforzare la propria partnership nel commercio e nella finanza digitale. La cooperazione bilaterale nell'e-commerce è in piena espansione e le parti stanno sviluppando congiuntamente parchi industriali transfrontalieri di commercio elettronico. Diverse società cinesi, quali Huawei e Zte, sono attivamente coinvolte nell'espansione della rete 5G europea. La Bank of China e la China Construction Bank sono inoltre in procinto di lanciare i propri sistemi di pagamento elettronico in valuta digitale e laboratori fintech.

Loechel ha infine notato che l'Europa e la Cina sono entrambe impegnate nella gestione di questioni di sicurezza riguardanti la digitalizzazione e hanno elaborato regolamenti e politiche con lo scopo di tutelare i dati privati dei propri consumatori.

