Cina-Ue: cooperazione vantaggiosa per economia mondo

(XINHUA) - BRUXELLES, 01 APR - Nonostante l'economia globale stia affrontando una crescente incertezza e una lenta crescita a causa del Covid-19, la cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l'Europa, che mantiene un solido slancio basato sulla complementarità e il vantaggio reciproco, può agire come una forza di contro bilanciamento e contribuire alla stabilizzazione di tutto il mondo.

RESILIENZA, VIGORE La cooperazione economica e commerciale tra l'Unione Europea (Ue) e la Cina si è dimostrata sorprendentemente forte e vigorosa nonostante le conseguenze negative della pandemia. La Cina ha superato gli Stati Uniti diventando il più grande partner commerciale dell'Ue nel 2021, con un volume di scambi bilaterali che ha raggiunto livelli record. Lo scorso anno, inoltre, l'Unione Europea è diventata il secondo partner commerciale della nazione asiatica, e nei primi due mesi del 2022, si è piazzata al primo posto scavalcando l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean).

Nel 2021, il commercio bilaterale tra la Cina e l'Ue ha oltrepassato gli 800 miliardi di dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico. Gli investimenti bidirezionali hanno invece superato i 270 miliardi di dollari. Il commercio bilaterale è aumentato significativamente in diversi settori, quali tra gli altri l'aerospaziale, la biologia, la fotoelettricità e l'elettronica. Le due parti hanno ottimizzato ed esteso i propri canali di comunicazione, incluso il dialogo economico e commerciale ad alto livello tra Ue e Cina, oltre che le consultazioni regolari tra governi locali e le imprese.

Juergen Friedrich, presidente e amministratore delegato (Ceo) di Germany Trade & Invest, l'agenzia per il commercio estero e gli investimenti interni del Paese, ha dichiarato a Xinhua che la Cina è stata il più importante partner commerciale della Germania per sei anni consecutivi e il volume complessivo del commercio bilaterale ha raggiunto un nuovo record nel 2021. La nazione asiatica è infatti uno dei mercati di crescita più importanti al mondo, oltre che un partner chiave per la Germania nell'ambito degli sforzi della nazione volti ad affrontare le sfide globali, quali la pandemia e i cambiamenti climatici.

Horst Loechel, professore presso la Frankfurt School of Finance and Management, ha descritto il commercio tra l'Unione Europea e la Cina come un vantaggio per ambo le parti, aggiungendo che prevede una continuazione del trend di crescita.

(SEGUE)