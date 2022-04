Cina-Ue: cooperazione vantaggiosa per economia mondo (3)

(XINHUA) - BRUXELLES, 01 APR - INTERESSI CONDIVISI La Cina e l'Europa sono mercati rilevanti con un interesse strategico condiviso nel promuovere lo sviluppo attraverso partnership verdi e digitali. Le due parti sono inoltre in sintonia con i propri ambiziosi impegni volti a una trasformazione green e digitale, alla riduzione delle emissioni di Co2 e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

La Shanghai Electric Power Company cinese sta mettendo in uso la propria esperienza nell'energia eolica, solare e ad idrogeno sull'isola maltese di Gozo, con l'obiettivo di trasformarla nella prima isola a zero emissioni di Co2 dell'Ue. L'azienda è inoltre coinvolta in altri progetti di energia green a Malta e nel Montenegro.

Loechel ha rivelato che per l'Europa e la Cina la cooperazione nel campo dell'energia verde è vitale. L'Ue ha presentato il proprio 'European Green Deal' nel 2019 e tale blocco punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Al contempo, il Paese asiatico si è impegnato a raggiungere il picco delle proprie emissioni di Co2 prima del 2030 e a diventare 'carbon neutral' entro il 2060. Tale 'modello di cooperazione' nel settore dell'energia verde è molto importante per tutto il mondo, ha precisato Loechel.

La Cina e l'Europa hanno inoltre compiuto sforzi continui per rafforzare la propria partnership nel commercio e nella finanza digitale. La cooperazione bilaterale nell'e-commerce è in piena espansione e le parti stanno sviluppando congiuntamente parchi industriali transfrontalieri di commercio elettronico. Diverse società cinesi, quali Huawei e Zte, sono attivamente coinvolte nell'espansione della rete 5G europea. La Bank of China e la China Construction Bank sono inoltre in procinto di lanciare i propri sistemi di pagamento elettronico in valuta digitale e laboratori fintech.

Loechel ha infine notato che l'Europa e la Cina sono entrambe impegnate nella gestione di questioni di sicurezza riguardanti la digitalizzazione e hanno elaborato regolamenti e politiche con lo scopo di tutelare i dati privati dei propri consumatori.

