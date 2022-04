Cina-Ue: cooperazione vantaggiosa per economia mondo (2)

(XINHUA) - BRUXELLES, 01 APR - TRENI MERCI Nel marzo 2021, è entrato in vigore un accordo storico tra l'Unione Europea e la Cina volto a tutelare oltre 500 indicazioni geografiche cinesi ed europee.

Tra i primi beneficiari dell'accordo sono i vini prodotti sull'isola greca di Samos. "La Cina è un mercato estremamente importante o potenzialmente rilevante per i vini greci. Credo che dal momento che questo prodotto sta diventando più popolare nella nazione asiatica, tra qualche anno i vini ellenici conquisteranno il mercato", ha detto a Xinhua Konstantinos Lazarakis il primo Master of Wine greco.

Lo scorso anno è stato inoltre registrato un numero crescente di treni merci, noti anche come 'flotte di cammelli d'acciaio', che trasportano beni tra la Cina e l'Europa. Nel 2021, i viaggi in treno merci nelle due direzioni sono stati 15.000, trasportando 1,46 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), in aumento rispettivamente del 22% e del 19% su base annua.

Tale collegamento ferroviario è inoltre molto apprezzato dai produttori e dagli importatori in Spagna. Gonzalo Jerez, direttore dell'azienda logistica spagnola TransGlory, ha dichiarato a Xinhua che secondo lui il collegamento ha giocato un ruolo chiave quale modalità sostenibile e affidabile di logistica nel corso dei periodi peggiori della pandemia.

In Serbia, la sezione da Belgrado a Novi Sad (Beno) della ferrovia Ungheria-Serbia costruita da cinesi è stata aperta a marzo e alla cerimonia a Novi Sad hanno partecipato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il primo ministro serbo Ana Brnabic e il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Il progetto ferroviario di punta è stato spesso descritto come un emblema della cooperazione tra la Cina e la regione dell'Europa centrale e orientale. (SEGUE)