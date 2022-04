Cina: qualità aria continua a migliorare nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - L'ambiente atmosferico della Cina ha registrato un miglioramento nel 2021, nel contesto in cui la nazione ha continuato con i propri sforzi per controllare la qualità dell'aria. È quanto reso noto oggi da Xue Jianjun, vice direttore del Centro Meteorologico Nazionale.

Nel 2021, in Cina la densità media di Pm2.5, indicatore chiave dell'inquinamento atmosferico, è diminuita del 9,1% su base annua a 30 microgrammi per metro cubo, ha spiegato il funzionario meteorologico, aggiungendo che la concentrazione media di ozono è diminuita dello 0,7% rispetto a quella del 2020 a 137 microgrammi per metro cubo.

Xue ha inoltre notato che gli sforzi volti al contenimento della pioggia acida si sono dimostrati efficaci nella maggior parte delle suddivisioni a livello nazionale durante il periodo.

Tuttavia, vi sono state occasionali giornate di forte inquinamento a causa di condizioni meteorologiche avverse, ha precisato Xue, sottolineando che l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico non dovrebbe attenuarsi. (XINHUA)