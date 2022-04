Cina: il dialogo è l'unica soluzione a crisi ucraina

(XINHUA) - HEFEI, 01 APR - Il dialogo e la negoziazione sono le uniche soluzioni alla crisi ucraina: è quanto dichiarato ieri dal consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Le osservazioni di quest'ultimo sono emerse nel corso di un briefing con la stampa a seguito dei meeting tra ministri degli Esteri sull'Afghanistan, che ha visto riunirsi a Tunxi, nella provincia orientale cinese dell'Anhui nella Cina, i rappresentati dell'Afghanistan e dei Paesi vicini.

"Negli ultimi giorni ho avuto scambi intensi e approfonditi con le mie controparti sulla questione dell'Ucraina. Tutte le parti hanno espresso la loro comprensione della posizione della Cina e hanno fatto commenti positivi sul suo ruolo", ha detto Wang.

Il Ministro cinese ha poi aggiunto: "la nostra posizione è coerente. Nell'affrontare tutte le questioni che riguardano i punti salienti, la Cina si batte per la pace, il dialogo e la giustizia. Anche il nostro atteggiamento è chiaro e ci sforziamo di svolgere un ruolo responsabile e costruttivo nell'affrontare tutte le sfide.

Wang ha spiegato la posizione della Cina partendo da cinque aspetti chiave.

Il primo consiste nel fatto che la Cina aderisce alla giusta direzione nel promuovere i colloqui di pace. Quest'ultima sostiene che il dialogo e la negoziazione siano le uniche soluzioni, si oppone ad aggiungere benzina sul fuoco e a intensificare il conflitto, chiede un cessate il fuoco e sostiene i colloqui diretti tra Russia e Ucraina.

In secondo luogo, la Cina sostiene le norme di base che regolano le relazioni internazionali, appoggia il rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi, e si oppone a porre i Paesi di piccole e medie dimensioni in prima linea per quanto riguarda la geopolitica. (SEGUE)