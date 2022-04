Cina: il dialogo è l'unica soluzione a crisi ucraina (2)

(XINHUA) - HEFEI, 01 APR - In terzo luogo, la Cina insiste sulla necessità di evitare un ritorno alla mentalità della guerra fredda. La nazione orientale non è d'accordo con il combattimento sul campo, che si traduce nel fatto che i Paesi sono o amici o nemici. La Cina è invece impegnata a promuovere la solidarietà internazionale, sostenendo una sicurezza comune, cooperativa, completa e sostenibile, rispettando e affrontando le legittime preoccupazioni di tutte le parti.

Il quarto aspetto consiste nel fatto che la Cina sostiene la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i Paesi. Questa si oppone alle sanzioni unilaterali che violano il diritto internazionale e chiede di salvaguardare le catene industriali e di approvvigionamento internazionali per evitare di danneggiare i normali scambi economici e commerciali e la vita delle persone.

Infine, il quinto punto si basa sul fatto che la Cina aderisce al consolidamento della pace e della stabilità nella regione Asia-Pacifico ed è impegnata nella politica di amicizia, sincerità, mutuo beneficio e inclusione tra i suoi Paesi vicini.

Questa è diffidente rispetto al fatto che gli Stati Uniti usino la 'strategia indo-pacifica' per istigare uno scontro tra i blocchi nella regione. La nazione orientale lavora per accelerare l'integrazione regionale e la cooperazione nonché per salvaguardare lo slancio di sviluppo duramente conquistato.

Il ministro degli Esteri cinese ha sottolineato che, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina continuerà a lavorare con la comunità internazionale per svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui di pace e per la salvaguardia della pace in conformità con la volontà delle parti interessate e con gli sviluppi della crisi Ucraina.