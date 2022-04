Cina deve aderire ad approccio dinamico zero-Covid

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - Oggi un esperto cinese nel campo della salute ha sottolineato l'importanza per la Cina di attenersi all'approccio dinamico zero-Covid.

La sottovariante Omicron Ba.2 si diffonde rapidamente e infetterà molte persone in breve tempo. Il virus può ancora causare gravi pericoli per un Paese o una regione, ha dichiarato Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, nel corso di una conferenza stampa.

La pratica cinese di prevenzione e controllo della pandemia ha dimostrato che l'approccio dinamico zero-Covid è ancora la strategia più vantaggiosa dal punto di vista economico ed efficace per il controllo del Covid-19, ha detto l'esperto.

Notando la difficoltà nell'identificare i portatori asintomatici, Wu ha affermato che i big data e un modello di monitoraggio aggiornato, che combina lo screening antigenico con i test molecolari, possono aiutare a trovare precocemente tali portatori e interrompere la catena di trasmissione. (XINHUA)