Scatole nere China Eastern in fase di decodifica

(XINHUA) - NANNING, 31 MAR - Entrambi i registratori di volo, chiamati scatole nere, dell'aereo passeggeri della China Eastern Airlines che è precipitato nel sud della Cina il 21 marzo sono in fase di decodifica. È quanto dichiarato oggi da Zhu Tao, capo dell'ufficio per la sicurezza aerea della Civil Aviation Administration of China.

Secondo quanto precisato dal funzionario, l'analisi preliminare viene effettuata dopo che l'ambiente circostante, la distribuzione dei detriti e i segni di impatto sono stati localizzati e fotografati.

Gli esperti dell'aviazione stanno inoltre studiando e valutando la possibile traiettoria, la posizione e la forza dell'impatto del velivolo quando ha colpito il suolo, ha riferito Zhu durante la conferenza stampa.

"Analizzando i dati del sistema radar automatico di controllo del traffico aereo, stiamo cercando di ricostruire il reale svolgimento del volo prima dello schianto", ha affermato, aggiungendo che sono in corso indagini anche sulle informazioni riguardanti i passeggeri, i bagagli, il carico e la posta presenti a bordo. (XINHUA)