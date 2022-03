Covid: Shanghai, test per screening a 16mln abitanti

(XINHUA) - SHANGHAI, 31 MAR - Shanghai avvierà una campagna di test molecolari nelle aree ad ovest del fiume Huangpu a partire da domani, nel contesto della seconda fase della gestione a circuito chiuso della metropoli. È quanto reso noto oggi nel corso di una conferenza stampa da Ma Chunlei, segretario generale del governo popolare municipale di Shanghai, che ha specificato come questo round di tamponi interesserà 16 milioni di persone, mentre 12 distretti saranno posti in gestione chiusa.

La megalopoli con una popolazione di oltre 24 milioni di abitanti ha iniziato lo scorso lunedì ad applicare una gestione a circuito chiuso in due fasi in via temporanea al fine di rintracciare possibili infezioni e frenare la diffusione del virus.

Ma ha rivelato che le autorità stanno facendo sforzi con l'obiettivo di ottimizzare la fornitura di scorte alimentari, nonché per affrontare i problemi con la ricerca di supporto sanitario.

Shanghai ha riportato ieri 355 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 5.298 asintomatici, stando a quanto emerge da una dichiarazione presente sul sito web della commissione sanitaria municipale della metropoli. (XINHUA)