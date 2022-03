Covid: 1.803 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.803 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 1.340 sono emerse nella provincia del Jilin, 355 a Shanghai, 19 nell'Heilongjiang, 15 nell'Henan e 11 ciascuna nel Fujian e nel Guangdong, mentre i restanti casi sono stati segnalati in altre 16 suddivisioni a livello provinciale.

I contagi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 36, precisa l'ente, aggiungendo che ieri a Shanghai sono stati riportati due casi sospetti provenienti dall'esterno, mentre non vi sono stati nuovi decessi correlati alla malattia.

La stessa giornata ha visto inoltre la segnalazione di 6.720 asintomatici, di cui 6.651 a trasmissione locale.

Il numero totale di casi confermati di Covid-19 in Cina continentale aggiornato al 30 marzo e che comprende sia i contagi locali che quelli importati, è pari a 149.276.

Il numero di pazienti Covid confermati attualmente in terapia è invece pari a 28.599, di cui 66 in condizioni gravi. Il bilancio delle vittime provocate dal virus, dall'inizio della pandemia, è pari a 4.638. (XINHUA)