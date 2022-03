Cina:Keyakekuduke,tra 10 scoperte archeologiche 2021

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 31 MAR - Il sito della torre di guardia di Keyakekuduke nella regione autonoma di Xinjiang Uygur in Cina nordoccidentale è stato incluso nella lista delle 10 migliori scoperte archeologiche della Cina del 2021 pubblicata oggi.

La località, situata nel deserto, 90 km a sud-est della contea di Yuli nella prefettura autonoma mongola di Bayingolin, risale alla dinastia Tang (618-907), come ha precisato il team leader del progetto di scavo del sito Hu Xingjun, che fa parte dell'istituto regionale di reliquie culturali e archeologia.

L'istituto ha eseguito uno scavo archeologico su un'area di 2.300 metri quadrati dal 2019 al 2021 e ha portato alla luce abitazioni, un recinto di legno, gradini, cumuli di cenere, stagni e oltre 1.400 reperti culturali tra i quali anche documenti cartacei.

Il ritrovamento aiuta a rivelare un quadro completo della torre di guardia e fornisce abbondante materiale di prima mano per lo studio delle guarnigioni militari di frontiera nella Cina antica, ha commentato Hu.

"I documenti sono ricchi di contenuti, trattando temi militari, politici, economici, culturali, legali, di trasporto, di vita sociale e di credenze religiose", ha dichiarato Hu, aggiungendo che i testi hanno notevolmente integrato i dettagli sulla difesa di frontiera nella dinastia Tang.

Le prove cartacee dimostrano anche l'efficacia dell'amministrazione delle regioni occidentali da parte del governo centrale nella dinastia Tang, ha concluso Hu. (XINHUA)