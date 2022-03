Cina:costruzione a pieno ritmo di 'città del futuro'

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 31 MAR - Chen Lixin, responsabile dell'innovazione dell'intelligenza digitale di China Mobile, ha lavorato a Xiong'an per oltre tre anni, assistendo al passaggio della città da progetto a realtà.

Soprannominata cittadina più giovane della Cina e 'città del futuro', la Xiong'an New Area festeggerà domani il suo quinto anniversario.

La Cina aveva annunciato progetti finalizzati a istituire la Xiong'an New Area il 1° aprile 2017, con lo scopo di sollevare Pechino dalle funzioni non essenziali al suo ruolo di capitale nazionale e far progredire lo sviluppo coordinato dell'area Pechino-Tianjin-Hebei. Xiong'an, nella provincia cinese settentrionale dell'Hebei, dista circa 100 km dalla capitale cinese.

Nel corso degli ultimi anni, la squadra di Chen ha iniziato con solo una dozzina di persone arrivando ad averne più di 400, oltre il 90% delle quali provenienti da Pechino.

"Stiamo costruendo una piattaforma di funzionamento e gestione per una città intelligente denominata 'OneCity', il cui nucleo saranno le applicazioni 5G, l'Internet of Things e i big data", ha spiegato Chen, direttore del dipartimento di innovazione dell'intelligenza digitale di China Mobile Xiong'an Ict Co., Ltd.

Il team ha intrapreso progetti di costruzione della rete del centro operativo intelligente nel distretto di Rongdong, area di start-up di Xiong'an, che si estende per una superficie totale di 38 km quadrati.

Alla fine del 2021, è stata avviata la costruzione di 177 progetti chiave a Xiong'an, con un investimento totale di 618,4 miliardi di yuan (97,2 miliardi di dollari) e 60 di tali piani sono stati completati.

Fino ad ora hanno preso forma le strade principali e le vie primarie della città, il Corridoio Ecologico e il sistema idrico urbano. (SEGUE)