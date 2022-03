Cina:costruzione a pieno ritmo di 'città del futuro' (3)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 31 MAR - CITTA' VERDE Wang Jianjun, nativo del Pingwang Village, nella contea di Rongcheng, si è trasferito nella sua nuova abitazione a seguito della trasformazione dell'area nel distretto urbanizzato di Rongdong.

Vicino alla sua nuova casa vi è il Yuerong Park di recente costruzione, in cui lui e sua moglie portano spesso la loro nipotina.

"In passato, non c'erano molti punti panoramici qui. Ora ci sono diversi nuovi parchi a Rongdong, e l'ambiente è buono.

Tutti amano frequentare le aree verdi", ha affermato Wang.

Allo stesso tempo, la salvaguardia del lago Baiyangdian, il più grande ecosistema di zone umide della Cina settentrionale, è stata rafforzata da quando è stata istituita la Xiong'an New Area.

All'inizio di quest'anno, il dipartimento provinciale dell'Hebei per l'ecologia e l'ambiente ha riferito che la qualità delle acque di Baiyangdian e dei suoi fiumi a monte che sfociano nel lago hanno tutte raggiunto lo standard di livello III.

Si tratta di un salto in avanti rispetto al livello V dal 1988. La 'Perla della Cina settentrionale' è tornata a brillare.

Stando agli ultimi dati di osservazione, vi sono 230 specie di uccelli selvatici nella zona del lacustre, 24 in più rispetto a prima dell'istituzione di Xiong'an.

Circa 30.000 ettari di rimboschimento sono stati effettuati a Xiong'an dal novembre 2017, aumentando in questo modo il tasso di copertura forestale della città dall'11% al 32%.

Secondo lo schema di pianificazione urbana, i cittadini di Xiong'an potranno trovare il verde ovunque nella cittadina, e recarsi a un parco entro 300 metri dalle proprie abitazioni.(XINHUA)