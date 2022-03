Cina:costruzione a pieno ritmo di 'città del futuro' (2)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 31 MAR - ALLEGGERIRE IL PESO DI PECHINO Le imprese cinesi di proprietà dello Stato (Soe) amministrate a livello centrale stanno partecipando attivamente alla costruzione della Xiong'an New Area e hanno creato oltre 100 filiali e succursali nella zona, stando alla State-owned Assets Supervision and Administration Commission del Consiglio di Stato.

I dati del regolatore delle attività statali mostrano che tali filiali e succursali sono entrate in settori quali la costruzione di infrastrutture, le tecnologie dell'informazione di frontiera, le tecnologie biologiche avanzate, i servizi moderni, l'energia e i nuovi materiali.

Finora, più di 3.000 imprese si sono registrate a Xiong'an, e l'80% di queste sono aziende scientifiche e tecnologiche di Pechino.

Al fine di fornire un servizio pubblico di qualità, gli istituti universitari e le strutture ospedaliere della capitale cinese stanno costruendo o hanno in programma la costruzione di filiali a Xiong'an, oppure instaureranno partnership con le controparti di Xiong'an.

La leadership cinese si è impegnata a costruire Xiong'an come una cittadina innovativa, green, intelligente e cosmopolita con cieli blu, aria fresca e acqua pulita, e ogni centimetro di terreno nella zona sarà attentamente pianificato.

Il trasporto è diventato ulteriormente comodo grazie all'apertura al traffico della ferrovia interurbana Pechino-Xiong'an nel dicembre 2020. Il tempo di percorrenza dalla stazione ferroviaria occidentale della capitale a Xiong'an è stato ridotto da un'ora e mezza a circa 50 minuti, e sono necessari solamente 19 minuti per spostarsi dall'aeroporto internazionale di Beijing Daxing, un altro progetto chiave per la strategia di sviluppo coordinato regionale, a Xiong'an.

Nel primo trimestre di quest'anno, è iniziata la costruzione di 43 progetti che interessano le industrie, i servizi pubblici, le infrastrutture e la conservazione ecologica a Xiong'an, con un investimento totale di 60 miliardi di yuan.

Per l'anno in corso è previsto il lancio di 232 grandi progetti a Xiong'an, con un investimento totale di 700 miliardi di yuan, e solo nel 2022 verranno spesi oltre 200 miliardi di yuan. (SEGUE)