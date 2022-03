Cina: riduzione della povertà esempio per il mondo

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - I risultati della Cina nell'ambito della riduzione della povertà sono un esempio per il resto del mondo. Questo quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi.

Negli ultimi quattro decenni, il Paese asiatico ha sollevato quasi 800 milioni di persone dalla povertà in riferimento al limite di povertà globale, fissato a 1,9 dollari al giorno, secondo il documento rilasciato congiuntamente dal ministero delle Finanze, dal Development Research Center del Consiglio di Stato e dalla Banca Mondiale.

La cifra rappresenta circa il 75% della riduzione della povertà globale durante lo stesso periodo, si osserva nello studio.

Il rapporto ha attribuito i risultati alla trasformazione economica della Cina, che ha contribuito a fornire opportunità a chi viveva in condizioni di indigenza e ad aumentare i rispettivi redditi, insieme alle politiche mirate del Paese asiatico per alleviare la povertà.

La Cina svilupperà e implementerà politiche fiscali a sostegno della rivitalizzazione rurale e per rafforzare la cooperazione con la Banca Mondiale, ha aggiunto il viceministro delle Finanze Yu Weiping. (XINHUA)