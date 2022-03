Cina: Pmi manifatturiero in calo a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi - purchasing managers' index) per il settore manifatturiero cinese è arrivato a quota 49,5 a marzo, in calo rispetto al 50,2 di febbraio, stando ai dati odierni del National Bureau of Statistics (Nbs).

Un valore superiore al 50 indica espansione, mentre un valore inferiore riflette una contrazione.

La ripresa dei focolai interni di Covid-19 e le crescenti incertezze geopolitiche hanno gravato sulle attività manifatturiere della Cina nel mese di marzo, ha precisato Zhao Qinghe, statistico senior dell'ente.

A marzo, il sottoindice che misura i prezzi d'acquisto delle principali materie prime è salito di 6,1 punti percentuali dal mese di febbraio a 66,1.

Il sottoindice per i prezzi alla soglia della fabbrica era invece di 56,7, in crescita di 2,6 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre quello per la produzione è risultato pari a 49,5, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto a febbraio, entrando così nella zona di contrazione.

I dati di oggi hanno inoltre mostrato che il Pmi per il settore non manifatturiero cinese ha raggiunto un valore di 48,4 a marzo, in calo rispetto al 51,6 di febbraio.