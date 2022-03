Cina: 'Non abbandonare la prevenzione dell'epidemia'

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - Un funzionario di alto livello della sanità cinese ha avvertito che l'abbandono della prevenzione delle epidemie nella lotta contro il Covid-19 avrebbe conseguenze negative.

Se la Cina dovesse rinunciare alla prevenzione delle epidemie e si affidasse interamente al trattamento dei sintomi, il sistema medico correrebbe il rischio di essere sopraffatto, ha dichiarato Ma Xiaowei, direttore della Commissione Sanitaria Nazionale, in un articolo pubblicato ieri.

Il Paese asiatico ha implementato una strategia dinamica zero-Covid. Questa politica non cerca di perseguire lo zero assoluto di contagi, ma piuttosto prevede l'uso di misure in grado di eliminare le infezioni al momento del rilevamento e di prevenire una ricomparsa significativa di casi, ha precisato l'esperto.

La demografia ha giocato un ruolo importante nella decisione di aderire alla politica dinamica zero-Covid, ha osservato Ma.

Secondo le ultime statistiche, in Cina vivono 267 milioni di persone di 60 anni o più e più di 250 milioni di bambini.

Nonostante l'assalto della variante Omicron, molto contagiosa e sfuggente, la politica dinamica zero-Covid rimane la strategia di contenimento più economica ed efficace per la nazione asiatica per far fronte al coronavirus. (XINHUA)