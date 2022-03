Cina: in arrivo risarcimenti per incidente aereo

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - Il settore assicurativo cinese sta risolvendo attivamente le richieste di risarcimento per l'incidente aereo della China Eastern Airlines. Lo ha reso noto ieri la China Banking and Insurance Regulatory Commission.

Secondo il principale regolatore bancario e assicurativo del Paese asiatico, alla data del 29 marzo quattro compagnie che assicuravano la fusoliera dell'aereo della China Eastern Airlines, volo MU5735, hanno anticipato alla compagnia aerea 116 milioni di yuan (circa 18,2 milioni di dollari).

Inoltre, 11 compagnie di assicurazione hanno finora pagato 14,85 milioni di yuan ad alcune delle famiglie in lutto.

Il regolatore ha comunicato che compirà ulteriori sforzi per portare avanti le successive attività in merito alle richieste di risarcimenti.

L'aereo Boeing 737, partito da Kunming nella provincia dello Yunnan e diretto a Guangzhou nella provincia del Guangdong, è precipitato nella contea di Tengxian della regione autonoma di Guangxi Zhuang il 21 marzo. Tutte le 132 persone a bordo dell'aereo sono rimaste uccise. (XINHUA)