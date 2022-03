Cina: deficit commercio internazionale servizi

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - La Cina ha continuato a registrare un deficit nel commercio internazionale di servizi nei primi due mesi del 2022. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dalla State Administration of Foreign Exchange.

Le esportazioni del commercio di servizi si sono attestate a 411 miliardi di yuan (circa 64,6 miliardi di dollari) durante il periodo gennaio-febbraio, mentre le importazioni sono arrivate a 485,9 miliardi di yuan, determinando un deficit di 74,9 miliardi di yuan.

In contrasto con il commercio di beni, quello di servizi si riferisce alla vendita e alla consegna di prodotti immateriali come trasporto, turismo, telecomunicazioni, costruzione, pubblicità, informatica e contabilità.

Nei primi due mesi dell'anno, la Cina ha realizzato un surplus di 548,3 miliardi di yuan nel commercio internazionale di beni. Il volume totale del commercio internazionale di beni e servizi è stato pari a 6.810 miliardi di yuan, con un aumento del 15% su base annua. (XINHUA)