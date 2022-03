Cina: areo precipitato, trovati 40mila rottami

(XINHUA) - NANNING, 31 MAR - Oltre 40.000 pezzi di rottami dell'aereo della China Eastern Airlines che è precipitato nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale sono stati recuperati alla fine della giornata di ieri, stando a quanto reso noto oggi da un funzionario nel corso di una conferenza stampa.

La maggior parte delle componenti del relitto sono state trasferite in un sito di stoccaggio per lo smistamento e ulteriori indagini, ha comunicato Zhu Tao, direttore dell'ufficio per la sicurezza aerea della Civil Aviation Administration of China.

L'area di ricerca totale ha interessato quasi 10 milioni di metri quadrati, ha specificato Zhu.

Le attrezzature, tra cui 216 camion dei pompieri e 16 droni, sono state impiegate per la ricerca su larga scala e per le operazioni di salvataggio.

L'aereo Boeing 737 partito da Kunming e diretto a Guangzhou è precipitato in una zona montagnosa nella contea di Tengxian, nel Guangxi, intorno alle 14:38 del 21 marzo, causando il decesso di tutte le 132 persone a bordo, di cui 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. (XINHUA)