Parco industriale alimentare aziende Cina e Europa

(XINHUA) - CANTON, 30 MAR - La Louis Dreyfus Company (Ldc), con sede in Europa, e le imprese cinesi Donlink Group e Haid Group hanno dato il via oggi alla costruzione di un parco industriale alimentare a Guangzhou, il capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

Con un investimento di 7 miliardi di yuan (circa 1,1 miliardi di dollari), le attività del Fuling Industrial Food Park comprenderanno la lavorazione di proteine per mangimi, l'acquacoltura ecologica high-tech, il commercio di cereali e l'innovazione alimentare.

"Vediamo un grande potenziale di crescita reciproca mentre ci sforziamo di soddisfare le esigenze di consumo in evoluzione del Paese asiatico e, in particolare, la crescente domanda di cibo di alta qualità", ha detto Jerrity Chen, responsabile per l'Asia settentrionale di Ldc.

La costruzione del parco situato nel distretto Nansha di Guangzhou, il centro della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, sarà divisa in tre fasi. La prima dovrebbe essere completata nel 2023 e coprirà oltre 180.000 metri quadrati.

(XINHUA)