Pam: da Cina aiuti alimentari per aiutare l'Uganda

(XINHUA) - KAMPALA, 30 MAR - Le donazioni di cibo della Cina attraverso il Programma Alimentare Mondiale (Pam) delle Nazioni Unite hanno raggiunto migliaia di persone nel nord-est dell'Uganda colpito dalla siccità, compresi molti istituti scolastici, come ha riferito ieri l'agenzia di assistenza alimentare dell'Onu.

In una cerimonia di firma del certificato di consegna, Abdirahman Meygag, rappresentante del Paese presso il Pam, ha affermato che le donazioni dalla Cina l'anno scorso hanno raggiunto oltre 130.000 bambini attraverso il programma di alimentazione per le scuole e 70.000 persone attraverso l'assistenza alimentare mirata a migliorare la sicurezza alimentare delle famiglie vulnerabili.

Zhang Lizhong, ambasciatore cinese in Uganda, ha spiegato che le donazioni sono state fondamentali, soprattutto per mantenere i bambini a scuola, e che la Cina sta discutendo con i funzionari ugandesi per valutare come assistere il Paese africano nell'uso dell'agricoltura per combattere la povertà.

L'agenzia umanitaria ha sottolineato che la situazione alimentare nella regione, conosciuta anche come Karamoja, è disastrosa, con oltre il 50% della popolazione che probabilmente quest'anno verterà in condizioni di insicurezza alimentare. La situazione è destinata a peggiorare a causa del continuo furto di bestiame, che non permette agli allevatori di lavorare.

Meygag ha precisato che mentre il mondo si sta concentrando sulla crisi umanitaria ucraina, esistono altre questioni che richiedono attenzione, come la situazione della sicurezza alimentare nel nord-est dell'Uganda. (XINHUA)