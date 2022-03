Etiopia: entrate per 24 mln dlr da parco industriale

(XINHUA) - ADDIS ABEBA, 30 MAR - L'Etiopia ha guadagnato 24 milioni di dollari da un parco industriale costruito da mani cinesi nel corso dei primi sei mesi dell'attuale anno fiscale etiope 2021/2022 iniziato l'8 luglio. È quanto reso noto ieri da Yeshitila Mulugeta, direttore generale del complesso industriale di Debre-Birhan, che ha precisato come le entrate sono state generate da beni agricoli e tessili prodotti nel parco industriale durante il periodo.

Il complesso industriale di Debre-Birhan, situato a 110 km a nord di Addis Abeba, la capitale etiope, è stato costruito dalla China Communications Construction Company (Cccc) ed inaugurato nel marzo 2019.

Mulugeta ha inoltre reso noto che oltre 1.700 cittadini hanno avuto opportunità lavorative nel parco industriale di Debre-Birhan.

L'Etiopia ha attualmente più di una dozzina di complessi industriali operativi, con diversi altri in costruzione.

Negli ultimi anni, il Paese africano ha intrapreso attività di costruzione e messa in funzione di parchi industriali, quali componenti di una vasta strategia economica finalizzata a rendere la nazione un centro di produzione leggera in Africa entro il 2025.

Il governo etiope ha dato grande importanza alla cooperazione con le imprese cinesi in vari settori, che includono la costruzione di parchi industriali insieme ad aziende colosso cinesi che investono in diversi poli industriali, la maggior parte dei quali sono stati costruiti con competenze e finanziamenti provenienti dalla nazione asiatica. (XINHUA)