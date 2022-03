Covid: Shanghai, 21 misure per aiutare le imprese

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 MAR - Il centro economico cinese di Shanghai ha annunciato ieri 21 misure per aiutare le imprese colpite dal Covid-19 a emergere dalla pandemia.

Stime preliminari mostrano che le sole misure fiscali possono ridurre l'onere per le industrie e le imprese di Shanghai di circa 140 miliardi di yuan (circa 22 miliardi di dollari) nel 2022.

"L'introduzione delle misure mira ad attuare appieno le relative politiche cinesi per assistere le aziende colpite dalla pandemia. Queste mirano anche a fornire maggiore sostegno a chi ha sofferto particolarmente l'ultima ondata a Shanghai", ha spiegato Ruan Qing, vice direttore della Shanghai Municipal Development and Reform Commission.

Le misure riguardanti le riduzioni fiscali si rivolgono alle imprese con carenze di fondi operativi. "L'anno scorso, più di 3.000 aziende a Shanghai hanno goduto di sgravi fiscali e la cifra dovrebbe raggiungere quota 250.000 quest'anno", ha aggiunto Pang Wei, vice capo del servizio fiscale municipale di Shanghai.

Grazie a queste misure, le piccole e micro imprese e le attività autonome in qualsiasi settore potrebbero beneficiare dell'esenzione di una parte degli affitti nel 2022.

Nel fornire sostegno, la priorità è stata data alla vendita al dettaglio, alla ristorazione e ad altri settori colpiti duramente durante l'ultima ondata del virus. (XINHUA)