Covid: perché molti asintomatici in ultimo focolaio?

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - Shanghai, hub economico della Cina con una popolazione di oltre 24,87 milioni di abitanti, è pronta per affrontare il nuovo picco di infezioni da Covid-19.

Coloro che sono aggiornati sui dati giornalieri relativi ai casi in Cina continentale difficilmente non notano una nuova tendenza: la stragrande maggioranza delle nuove infezioni locali è asintomatica.

Dopo aver riportato numeri a quattro cifre per più di 10 giorni, la casistica giornaliera delle infezioni locali che non mostrano alcun sintomo ha raggiunto un massimo storico di 7.090 nella giornata di ieri, stando ai dati della Commissione Sanitaria Nazionale.

Un importante epidemiologo cinese ha spiegato il motivo. Le caratteristiche della variante Omicron che si sta diffondendo, gli screening tempestivi e gli alti tassi di vaccinazione sono fattori che contribuiscono all'alta percentuale di infezioni asintomatiche nel corso dell'ultima recrudescenza del virus, ha spiegato Zhang Boli, accademico della Chinese Academy of Engineering.

"Nel diventare maggiormente contagiosa, la variante Omicron è meno letale", ha precisato Zhang.

Ma ciò non significa che Omicron sia un virus da sottovalutare, ha aggiunto Zhang, notando che è ancora pericoloso per le categorie vulnerabili, tra cui gli anziani e le persone che vivono con problemi cronici di salute.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha recentemente aggiornato i protocolli per la diagnosi e la cura dei pazienti di Covid-19, rendendo noto che i pazienti asintomatici e quelli con sintomi lievi saranno trattati in strutture di quarantena designate invece che negli ospedali.

La medicina brevettuale cinese è stata utilizzata come componente delle cure preventive per i casi asintomatici, ha affermato Zhang, che ha notato come l'ampio numero di soggetti senza alcun sintomo è anche il risultato della diagnosi precoce ottenuta grazie a screening tempestivi, oltre che con la vaccinazione di massa degli abitanti. (SEGUE)