Covid: perché molti asintomatici in ultimo focolaio? (2)

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - I dati più recenti dell'ente sanitario hanno mostrato che quasi l'88% della popolazione totale della Cina continentale ha concluso il ciclo vaccinale contro il Covid-19 entro il 21 marzo e che oltre 659 milioni hanno ricevuto una dose di richiamo.

Notando che gli asintomatici portano facilmente ad una diffusione 'invisibile' del virus, Zhang ha richiesto di accelerare le indagini epidemiologiche e di rintracciare l'origine del contagio in modo da arginare la trasmissione del Covid-19.

Nonostante le recenti recrudescenze dell'epidemia in diverse località tra cui Shanghai, Jilin e Shenzhen, solo meno dello 0,1% delle infezioni erano gravi o critiche, ha puntualizzato la Commissione Sanitaria Nazionale.

La risposta tempestiva, lo screening di massa e la vaccinazione su larga scala, anche caratteristiche della politica dinamica cinese 'zero-Covid', hanno garantito una quotidianità e una produzione in tutto il Paese quasi del tutto indenne durante il periodo degli ultimi due anni e poco più.

La Cina è ancora uno degli Stati che tengono sotto controllo con successo il Covid-19. Attenendosi a una politica dinamica a casi zero, il Paese ha frenato in breve tempo i cicli passati di ripresa epidemica, incluso quello dello scorso anno a Tianjin e Xi'an.

Se non fosse stato per la capacità produttiva della Cina e per il flusso continuo di materie prime, la carenza di beni avrebbe intaccato le necessità primarie, facendo salire i prezzi al dettaglio e aumentando l'inflazione, ostacolando in questo modo la già instabile ripresa economica globale.

Con una vasta esperienza nella lotta contro il virus e un approccio dimostratosi efficace in base ai dati reali, la Cina sta continuando a mettere la vita delle persone al primo posto e non risparmia alcuno sforzo al fine di eliminare i focolai il prima possibile. (XINHUA)