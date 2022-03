Cina: Xinjiang, sport invernali stimolano turismo

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 30 MAR - Lo Xinjiang cinese sta cavalcando l'onda della passione per gli sport invernali accesa dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, attirando più visitatori a godere dei suoi paesaggi mozzafiato e delle migliori stazioni sciistiche.

Vantando paesaggi montuosi e lunghe stagioni invernali, la regione autonoma dello Xinjiang Uygur nell'estremo ovest del Paese si sta trasformando in un paradiso per gli sport invernali.

Precedenti escursioni sulla neve nella città di Altay da parte delle star olimpiche Su Yiming e Gu Ailing hanno riportato l'attenzione del pubblico sul suo settore invernale in piena espansione.

Da quando è stata scoperta nella regione una pittura rupestre che ritrae delle persone che cacciano con gli sci e le aste, un'opera che si crede abbia più di 12.000 anni, Altay nello Xinjiang settentrionale è stata considerata da molti come uno dei luoghi di nascita di questo sport. I pastori locali utilizzano ancora il metodo tradizionale di spostarsi con sci fatti di legno di pino e crine di cavallo.

La prefettura di Altay, che amministra la città, è nota per la sua lunga stagione invernale che può durare fino a otto mesi all'anno. Oggi attira gli sciatori di tutto il mondo con la sua vasta area coperta da neve naturale.

Da marzo, il numero di turisti che si recano ad Altay con voli charter per sciare è aumentato significativamente, come riferito da Wang Xinhui, vice direttore dell'ufficio della prefettura per la cultura, gli sport, la radio, la televisione e il turismo. (SEGUE)