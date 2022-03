Cina: Xinjiang, sport invernali stimolano turismo (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 30 MAR - Molti turisti provenienti dalle calde province meridionali della Cina vengono ad Altay specialmente per sperimentare il fascino della neve, secondo Wang.

"Le ricche risorse di Altay relative agli sport invernali sono molto attraenti per gli amanti dello sci", ha spiegato Chen Jian'an, che gestisce un'azienda che offre lezioni di sci nella provincia meridionale del Guangdong.

Il boom del turismo invernale nella città offre anche uno spaccato del vigoroso sviluppo dell'industria degli sport invernali nello Xinjiang.

Grazie alle Olimpiadi Invernali di Pechino, l'economia degli sport invernali dello Xinjiang si è sviluppata particolarmente, con la rapida realizzazione di piste di pattinaggio, stazioni sciistiche e parchi tematici.

Durante la settimana di vacanza del Festival di Primavera a febbraio di quest'anno, lo Xinjiang ha accolto circa 3,6 milioni di turisti, con un fatturato di circa 2,6 miliardi di yuan (circa 400 milioni di dollari).

"Attualmente, lo Xinjiang si sta impegnando a creare un'industria di livello mondiale e a sviluppare attività di turismo invernale quali pesca, terme e salto nella neve", ha affermato Hou Hanmin, vice direttore del dipartimento regionale di cultura e turismo, "più divertimento per i turisti, più guadagni per gli operatori turistici locali". (XINHUA)