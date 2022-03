Cina: videoconferenza con Ue

(XINHUA) - HEFEI, 30 MAR - Il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha tenuto ieri una videoconferenza con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a Tunxi, nella provincia cinese dell'Anhui.

Wang ha affermato che la Cina e l'Ue, essendo due grandi forze in un mondo multipolare, dovrebbero mantenere una comunicazione strategica regolare, continuare a migliorare la comprensione reciproca, espandere costantemente la cooperazione e affrontare insieme varie sfide globali.

Il ministro cinese ha invitato le due parti a prepararsi bene per gli scambi ad alto livello in modo da fornire una guida strategica per la cooperazione bilaterale e inviare un segnale positivo al resto del mondo.

Borrell ha sottolineato che l'Ue mantiene il proprio impegno nel migliorare le relazioni bilaterali con la Cina, ribadendo l'adesione al principio di una sola Cina e osservando che l'Unione nel suo complesso, nonché tutti gli Stati membri, non si discostano da tale posizione.

Sulla crisi ucraina, Borrell ha precisato come questa abbia avuto un grave impatto sull'Ue e sul mondo, per cui si sta chiedendo un rapido cessate il fuoco.

Da parte sua, Wang ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a chiedere il cessate il fuoco e i colloqui di pace, evitando una crisi umanitaria su larga scala e aprendo la porta alla pace.

(XINHUA)