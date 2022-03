Cina: utile netto banche commerciali +10%

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - Le banche commerciali cinesi dovrebbero registrare un aumento dell'utile netto di quasi il 10% nella prima metà del 2022, nell'ambito della crescita economica del Paese e del miglioramento dell'ambiente commerciale, secondo un rapporto della Bank of China (Boc).

Nella relativa relazione sulle prospettive economiche e finanziarie per il secondo trimestre, l'istituto di ricerca della Boc ha notato che il settore bancario manterrà il proprio slancio di crescita nella prima metà di quest'anno, con un aumento delle sue attività e passività dell'8,5% circa su base annua.

La qualità delle attività delle banche commerciali continuerà a migliorare, secondo il rapporto, in cui si prevede che la percentuale di prestiti in sofferenza scenderà a circa l'1,72% e il saldo degli stessi registrerà un piccolo aumento.

Nel 2022, il sostegno al credito si concentrerà su aree chiave dell'economia reale, con priorità date al settore manifatturiero, alle industrie verdi, agli alloggi in affitto sovvenzionati dal governo e ai servizi per anziani.

I prestiti a medio e lungo termine per il settore manifatturiero dovrebbero aumentare di oltre il 30% su base annua, mentre quelli per l'industria manifatturiera high-tech vedranno una crescita più rapida, come si legge nel rapporto.

