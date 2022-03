Cina: migliore qualità aria a Pechino e Zhangjiakou

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - La Cina ha rispettato l'impegno di garantire una migliore qualità dell'aria durante il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi a Pechino e nella città co-ospite di Zhangjiakou, come ha riferito oggi Liu Youbin, un portavoce del Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, in una conferenza stampa.

La qualità dell'aria a Pechino e a Zhangjiakou, dove hanno avuto luogo i Giochi Invernali, ha rispettato gli standard ogni giorno dell'evento.

Sia Pechino sia Zhangjiakou hanno registrato un calo dell'indice di inquinamento dell'aria rispettivamente del 56,1% e del 50% su base annua, con una concentrazione media di Pm2,5 in queste due aree pari a 36 microgrammi per metro cubo e 22 microgrammi per metro cubo, come ha precisato Liu.

Le campagne transregionali del ministero per la gestione dell'inquinamento dell'aria nella capitale e nelle zone limitrofe hanno portato a progressi notevoli, dato che la concentrazione media di Pm2,5 nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei e nelle regioni vicine ha raggiunto i 52 microgrammi per metro cubo, in calo del 20% rispetto all'anno precedente. I giorni con un significativo inquinamento atmosferico in queste aree sono diminuiti di oltre il 90% su base annua. (XINHUA)