Cina: gestione corretta di rifiuti medici e scarichi

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - La Cina ha gestito i rifiuti medici e le acque di scarico nelle aree a rischio per il Covid-19 in modo regolare e ordinato, con una sufficiente capacità di smaltimento. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

Alla fine del 2021, la Cina era in grado di trattare circa 2,15 milioni di tonnellate di rifiuti medici all'anno attraverso lo smaltimento centralizzato, una cifra superiore del 39% rispetto a quella di fine 2019, come ha dichiarato il funzionario ministeriale Ren Yong nel corso di una conferenza stampa.

La capacità di smaltimento di emergenza del Paese asiatico per i rifiuti medici è di quasi 2 milioni di tonnellate all'anno, ha aggiunto Ren.

L'organo di governo ha assicurato la raccolta e il trattamento tempestivo ed efficace dei rifiuti medici e delle acque di scarico nelle aree a medio e alto rischio per Covid-19, oltre a guidare i governi locali nella supervisione del trattamento delle acque reflue negli ospedali designati e negli impianti di trattamento degli scarichi idrici urbani.

Al momento, il tasso di carico giornaliero per i sistemi di smaltimento per i rifiuti medici è inferiore al 50% in circa il 70% delle regioni a livello di città e delle municipalità a medio-alto rischio, mentre il trattamento delle acque reflue negli ospedali designati e negli impianti di trattamento degli scarichi idrici urbani sta funzionando senza problemi, ha proseguito il portavoce.

Il ministero ha anche rafforzato la gestione dell'accesso alla fonte e promosso il controllo del rischio ambientale per le sostanze chimiche tossiche e dannose, come gli inquinanti organici persistenti, gli interferenti endocrini, gli antibiotici e le microplastiche. (XINHUA)