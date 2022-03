Cina: dipinti thangka resistono a prova del tempo

(XINHUA) - XINING, 30 MAR - Lungo l'autostrada G316 nella città di Tongren, nella provincia di Qinghai della Cina nord-occidentale, decine di accademie d'arte thangka costellano un tratto di strada lungo diversi chilometri. I villaggi vicini vantano pittori di quest'arte millenaria.

"Tutti nella mia famiglia, tranne me, sono pittori di stile thangka", afferma Kanzhoiji, 33 anni, del villaggio di Wutunxiazhuang di Tongren.

I dipinti thangka sono opere buddiste tibetane su cotone o seta, realizzate con pigmenti minerali e organici derivati da corallo, agata, zaffiro, perla, oro e altri prodotti in modo che il colore duri per secoli. I dipinti risalgono al 10° secolo e tipicamente raffigurano divinità buddiste.

Tongren è famosa per le opere locali thangka Regong, che fanno parte delle arti Regong che sono state iscritte nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco nel 2009.

Quindici anni fa, meno di 5.000 persone erano impegnate in attività inerenti alle opere thangka Regong, secondo le statistiche locali. Oggi, quasi 10.000 persone a Tongren, circa un nono della popolazione della città, lavorano in vari mestieri legati a queste arti.

Il thangka, una volta una forma di pittura religiosa, è ora diventato una scelta popolare per la decorazione della casa e persino per i collezionisti.

"Alcuni dipinti thangka con elementi tradizionali cinesi sono molto popolari tra i nostri clienti", spiega Gesang Gyaco, un venditore locale, aggiungendo che un'opera ispirata ai cavalli è diventata un successo tra i clienti della regione autonoma della Mongolia Interna della Cina settentrionale. (SEGUE)