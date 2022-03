Cina: dipinti thangka resistono a prova del tempo (2)

(XINHUA) - XINING, 30 MAR - L'opera d'arte presenta una testa di cavallo bianca circondata da nuvole arancioni su uno sfondo di lago blu e altri motivi culturali tibetani. Costa 1.900 yuan (circa 298 dollari) e Gesang Gyaco ne ha venduti 600 pezzi l'anno scorso.

Tongren ha visto un aumento delle vendite di thangka e dei praticanti come risultato delle varie accademie locali e dei parchi industriali legati a quest'arte che sono sorti negli ultimi anni.

Lanka, fondatore di un centro culturale etnico Regong, racconta che negli ultimi cinque anni, il centro ha istruito oltre 800 studenti, le cui opere sono state vendute in molti Paesi europei.

"I dipinti Thangka sono molto popolari in Francia. Abbiamo collaborato con un centro artistico di Aulnay per esporre e vendere regolarmente il frutto del nostro lavoro", dice Lanka, aggiungendo che una delle opere è stata venduta per più di 3 milioni di yuan.

L'alto valore dei dipinti thangka ha attirato più agricoltori e pastori locali a unirsi al commercio, ha detto Qiao Delin, direttore di un comitato per la conservazione delle arti Regong nella prefettura autonoma tibetana di Huangnan, che amministra Tongren.

Negli ultimi tre anni, la prefettura ha costruito 76 centri di insegnamento per il mestiere di pittore thangka, ha aggiunto Qiao.

Zhu Maoji, 25 anni, dalla prefettura autonoma tibetana di Gannan, nella provincia di Gansu della Cina nordoccidentale, studia in un centro locale da oltre cinque anni.

"Servono pazienza e determinazione per dipingere quadri thangka", ammette Zhu, precisando che ha lavorato su un'opera con tre dei suoi compagni di studio per più di un anno.

Radan Gyanco, un insegnante di 26 anni del centro, ha iniziato a imparare il mestiere all'età di 11 anni e dal 2013 ha avuto più di 100 studenti.

"Voglio che più persone conoscano quest'arte", sostiene il docente. (XINHUA)