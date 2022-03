Cina: banca centrale, più sostegno a aree rurali

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - La Cina aumenterà il sostegno finanziario alla rivitalizzazione rurale per contribuire a sostenere la stabilità macroeconomica. Questo quanto emerso dalle linee guida della banca centrale pubblicate oggi.

La People's Bank of China ha esortato le banche e le altre istituzioni di credito a garantire servizi finanziari affidabili per la produzione di grano, con particolare attenzione allo sviluppo delle aziende della catena industriale specializzate nella coltivazione di terreni agricoli di alto livello, nell'agricoltura di primavera, o nell'immagazzinamento e nella lavorazione, tra gli altri ambiti.

Nella direttiva si legge che un maggiore sostegno al credito dovrebbe anche aiutare a garantire la regolare fornitura di prodotti agricoli chiave come la soia, le colture oleose e gli alimenti non di base.

Il commercio transfrontaliero di prodotti agricoli e lo sviluppo di tecnologie fondamentali come il germoplasma hanno bisogno di un maggiore sostegno finanziario.

Nel testo si chiedono anche migliori servizi finanziari nelle zone rurali della Cina, allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale sostenibile, migliorare le infrastrutture e l'ambiente di vita.

Il documento ha sollecitato anche gli sforzi per consolidare i risultati della riduzione della povertà e rendere i servizi finanziari più accessibili alla popolazione rurale.

La Cina ha promesso di ottimizzare i servizi finanziari per far progredire la rivitalizzazione rurale e fornire maggiore sostegno alle istituzioni finanziarie locali qualificate per quanto riguarda i prestiti, i risconti e le riserve necessarie nel 2022, secondo una circolare rilasciata dalle autorità centrali a fine febbraio. (XINHUA)