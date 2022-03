Cina: approvata domanda di Ipo di Cnooc Limited

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - L'organo di controllo del mercato dei titoli della Cina ha approvato la domanda di offerta pubblica iniziale (Ipo dall'inglese Initial Public Offering) di CNOOC Limited.

La società verrà quotata sul mercato A-share, come ha dichiarato la China Securities Regulatory Commission in un comunicato di oggi.

La commissione ha precisato che la compagnia petrolifera non può emettere più di 2,99 miliardi di azioni nella propria Ipo.

L'azienda dovrebbe seguire rigorosamente il prospetto così come il proprio piano di emissione e di sottoscrizione.

La società madre China National Offshore Oil Corporation (Cnooc), con sede a Pechino, è il più grande produttore del Paese asiatico di petrolio greggio e gas naturale offshore.

(XINHUA)