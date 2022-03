Cina: 2.000 strutture per il fitness entro il 2025

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAR - La Cina ha pianificato di costruire 2.000 strutture dedicate al fitness, compresi parchi sportivi, in tutto il Paese entro il 2025. Lo ha reso noto oggi un funzionario dell'amministrazione sportiva cinese.

La nazione asiatica completerà anche 5.000 progetti per affrontare le debolezze negli impianti sportivi e di fitness a livello di township, ha dichiarato Li Jianming, vicedirettore della General Administration of Sport cinese, nel corso di una conferenza stampa riguardo le linee guida appena rilasciate sulla costruzione di un sistema di servizio pubblico di livello superiore per il fitness e l'attività fisica.

La priorità dovrebbe essere data allo stanziamento di risorse per garantire che i residenti urbani e rurali possano beneficiare di pari accesso ai servizi pubblici di base, con una politica ponderata verso le regioni occidentali del Paese, le zone rurali e le aree che versano in difficili condizioni finanziarie, ha aggiunto Li.

La direttiva enfatizza gli sforzi per promuovere le organizzazioni sportive sociali e il fitness a livello comunitario, oltre a portare più benefici dello sport competitivo a tutti, secondo Zhao Chenxin, segretario generale della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

Il testo sottolinea anche la protezione dei diritti e degli interessi sportivi degli anziani, dei disabili e di altri gruppi vulnerabili, promuovendo una maggiore partecipazione di tutte le fasce d'età allo sport, ha precisato Zhao.

Entro il 2025, l'area pro capite degli impianti sportivi in Cina dovrebbe raggiungere i 2,6 metri quadrati, mentre il 38,5% della popolazione prenderà parte regolarmente all'attività fisica, si legge nel documento, in cui si prevede anche che entro il 2035, il tasso di partecipazione dovrebbe superare il 45%. (XINHUA)