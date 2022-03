Ugandese coltiva bambù grazie a insegnamenti cinesi

(XINHUA) - KAMPALA, 29 MAR - Dopo aver insegnato per decenni alla prestigiosa Makerere University in Uganda, il pensionato Andrew Tumusiime ha preso la coraggiosa decisione di entrare nel business della silvicoltura nella sua città natale nella parte sud-occidentale del Paese.

Tornando a Kabale, Tumusiime ha realizzato un vivaio di bambù, nella speranza che qualcuno comprasse le piantine da lui.

Tuttavia, trovare clienti era difficile, così ha deciso di piantarle lui stesso.

"All'inizio l'ho preso come un gioco, ma poi ho capito che era un buon affare. Ho fatto un po' di ricerche finché non ho trovato dei siti web che spiegavano l'impatto della coltivazione del bambù in Cina", ha spiegato Tumusiime a Xinhua in una recente intervista.

Per ottenere ulteriori informazioni sulla coltivazione del bambù, Tumusiime ha aderito all'Uganda Bamboo Association, in cui alcuni membri avevano acquisito conoscenze in materia dalla Cina.

L'associazione, secondo uno dei suoi leader, Flavia Munaba, riunisce organizzazioni e membri della comunità per condividere informazioni, risorse e tecnologie nella coltivazione e nella valorizzazione del bambù. Munaba, che ha aderito al settore dopo un viaggio in Cina nel 2011, ha precisato che l'associazione ha più di 300 membri.

L'associazione organizza dimostrazioni per i membri su come piantare il bambù e sensibilizza inoltre sui benefici economici della pianta.

"Questa associazione di coltivatori di bambù è composta da splendide persone, che non sono egoiste nel condividere la grande conoscenza che hanno acquisito dalla Cina", ha aggiunto Tumusiime. (SEGUE)