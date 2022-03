Ugandese coltiva bambù grazie a insegnamenti cinesi (2)

(XINHUA) - KAMPALA, 29 MAR - Dopo un impegno decennale, l'attività di Tumusiime è fiorita: è stato uno degli espositori dell'Harvest Money Expo 2022 a Kampala, una delle più grandi fiere agricole dell'Uganda.

Durante l'expo, lo stand di Tumusiime ha esposto vari prodotti di bambù come stuzzicadenti, sedie, tavoli, mortai e pestelli e il pensionato ha affermato che molti visitatori ne sono rimasti colpiti.

"È incredibile. Gli stuzzicadenti che uso da tutta la vita sono fatti in Cina. Mi piace l'innovazione e forse in futuro prenderò in considerazione l'idea di piantare del bambù", ha riferito a Xinhua Ritah Nanyonjo, uno dei visitatori dello stand di Tumusiime all'expo.

"Ho visto anche del sapone liquido e altre erbe fatte con il bambù. È una bellissima novità per il nostro Paese", ha aggiunto Nanyonjo.

James Kariuki, un cittadino keniota che ha partecipato all'esposizione, ha affermato di essere rimasto affascinato dal lavoro di Tumusiime: "ci ha spiegato che una volta piantato il bambù, si può iniziare a raccogliere dopo tre o quattro anni e il processo di raccolta continua per 50 anni e anche di più.

Userò sicuramente una parte del mio terreno per coltivare questa pianta. Tumusiime mi ha anche consigliato alcuni siti web che parlano dell'importanza del bambù e di come i cinesi abbiano realizzato delle cose meravigliose con questa pianta". (XINHUA)