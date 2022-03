Spazio: numero record galassie fuori da Via Lattea

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAR - Usando il gigantesco telescopio ottico cinese, gli astronomi hanno scoperto un numero record di piccole galassie compatte al di fuori della Via Lattea, dove la formazione stellare sta avvenendo ad un ritmo rapido.

Con l'aiuto del Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (Lamost), un team di ricercatori sotto l'egida del National Astronomical Observatories dell'Accademia delle Scienze Cinese ha scoperto 1.417 nuove galassie compatte, quasi il doppio del numero precedentemente conosciuto. Lo studio è stato recentemente pubblicato su The Astrophysical Journal.

"Ad oggi, si tratta del più grande campione di nuove galassie compatte mai scoperto in una sola volta", ha affermato oggi il ricercatore principale Luo Ali, aggiungendo che il precedente record di osservazione mondiale era di soli 800 rilevamenti.

Oltre che per il numero incredibile, lo studio dell'universo ha attirato un'ampia copertura mediatica in quanto queste galassie appena scoperte hanno preso il nome di ortaggi e frutti, principalmente in base ai colori e alle forme che le caratterizzano.

Luo ha spiegato infatti che la scoperta comprende 739 galassie Green Pea (pisello verde), 270 galassie Blueberry (mirtillo) e 388 galassie Purple Grape (uva nera), aggiungendo "la galassia Green Pea, per esempio, aveva un aspetto rotondo e denso come quello dei piselli, e appariva verde sulle immagini a 'falso colore', da lì il nome di galassie 'Green Pea'".

A una distanza compresa tra gli 1,5 miliardi e i 5 miliardi di anni luce, le galassie Green Pea sono meno di un decimo delle dimensioni e meno di un centesimo della massa della Via Lattea, ma hanno un tasso di formazione stellare molto alto, pari a circa 10 volte quello della nostra galassia. (SEGUE)