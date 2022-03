Spazio: numero record galassie fuori da Via Lattea (2)

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAR - Liu Siqi, un membro del team di ricerca, ha affermato: "un tasso di formazione stellare così impressionante era comune nell'universo primordiale, ma è raro al giorno d'oggi".

Quest'ultimo ritiene che la ricerca sulle galassie Green Pea fornirà una nuova prospettiva per comprenderne la formazione e l'evoluzione nell'universo primordiale.

Le galassie Blueberry invece sono più vicine alla Terra e più compatte delle galassie Green Pea, mentre le Purple Grape si trovano tra le altre due o più distanti delle Green Pea.

Alcuni media cinesi hanno dato alla scoperta il soprannome di "orto extragalattico" ma secondo i ricercatori queste galassie dai colori brillanti sono piccole e deboli, rendendone l'osservazione molto difficile e limitata.

Luo ha notato che queste nuove galassie compatte hanno masse variabili, da circa 310.000 a 10 miliardi di masse solari, con la più lontana che dista circa 9 miliardi di anni luce.

Conosciuto in Cina come Guo Shoujing Telescope, Lamost è entrato in funzione nel 2008 per rilevare spettri di alta qualità, un'importante raccolta di dati che aiuta gli astronomi interessati alla composizione chimica dei corpi celesti, la densità, l'atmosfera e il magnetismo. Quest'ultimo è stato d'aiuto nella scoperta del buco nero stellare più massiccio e della stella gigante più ricca di litio mai conosciuti.

Luo ha concluso affermando che man mano che il 'sondaggio extragalattico' di Lamost va avanti, verranno scoperte galassie più compatte, il che aprirà maggiori possibilità alla comprensione della formazione e dell'evoluzione delle galassie nell'universo primordiale. (XINHUA)