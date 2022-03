Ernst&Young: calo mercato Ipo per quadro geopolitico

(XINHUA) - BERLINO, 29 MAR - Nel primo trimestre del 2022, il numero di offerte pubbliche iniziali (Ipo) in tutto il mondo è crollato del 37% su base annua totalizzandone 321, come mostra uno studio pubblicato ieri dalla società di consulenza Ernst & Young.

Secondo quest'ultima, i volumi di emissione di Ipo a livello globale sono scesi del 51% arrivando a 54 miliardi di dollari, ponendo fine al trend positivo dei trimestri precedenti e allo slancio dell'anno record rappresentato dal 2021.

Nel mese di gennaio, il volume di emissione globale era ancora al suo livello più alto registrato in 21 anni, pari a 32 miliardi di dollari. Tuttavia, a febbraio e marzo il numero di Ipo è crollato in tutto il mondo in "vista dell'inasprimento delle tensioni geopolitiche".

La crisi ucraina e il conseguente "massiccio aumento dell'incertezza politica ed economica ha fatto sì che molte aziende abbiano rimandato per il momento i loro piani relativi all'Ipo per il primo trimestre", ha spiegato Martin Steinbach, partner e responsabile per i servizi di Ipo e quotazione per Ernst & Young.

Stando allo studio, il calo più forte è stato registrato negli Stati Uniti. Rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, il numero di Ipo è sceso da 100 a 25 e il volume di emissione si è ridotto del 94%, totalizzando poco più di due miliardi di dollari.

Per Ernst & Young il numero di Ipo in Europa invece si è quasi dimezzato passando da 89 a 47, mentre il volume di emissione è sceso da 26 a poco meno di tre miliardi di dollari.

Il mercato cinese è stato quello meno colpito, dato che nel primo trimestre sono state 97 le aziende che hanno deciso di quotarsi in borsa, il 28% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al contrario, secondo lo studio, il volume delle emissioni ha osservato un leggero aumento del 2% arrivando a 30 miliardi di dollari.

La ricerca mostra inoltre che nel primo trimestre la più grande offerta pubblica iniziale a livello mondiale è stata registrata a gennaio nella Repubblica di Corea, dove il produttore di batterie LG Energy Solution ha raccolto 10,7 miliardi di dollari.

La seconda più grande Ipo invece è stata avviata dal fornitore cinese di comunicazioni mobili China Mobile, che ha raccolto 8,2 miliardi di dollari. Quanto all'offerta pubblica iniziale del produttore cinese di moduli solari Jinko Solar, questa ha visto un volume di emissione pari a 1,6 miliardi di dollari. (XINHUA)