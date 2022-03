Covid: Shanghai, tamponi a oltre 8 mln di persone

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 MAR - Shanghai ha sottoposto più di 8,26 milioni di residenti a un nuovo ciclo a tappeto di tamponi molecolari ieri, come riferito da Wu Qianyu, un funzionario della Shanghai Municipal Health Commissionin, in una conferenza stampa odierna.

La campagna è stata lanciata in varie zone, comprese le aree a est del fiume Huangpu che sono sottoposte temporaneamente a una gestione a circuito chiuso.

Circa 17.000 addetti di Shanghai e delle province circostanti dello Jiangsu e dello Zhejiang hanno allestito 6.300 siti in queste aree, ha spiegato Wu.

Shanghai ha riportato 96 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e 4.381 asintomatici ieri. (XINHUA)