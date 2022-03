Cina: trovato scheletro gufo estinto 6mln di anni fa

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAR - I paleontologi hanno scoperto lo scheletro fossile incredibilmente ben conservato di un gufo estinto vissuto più di sei milioni di anni fa nella Cina nord-occidentale.

Secondo uno studio pubblicato oggi dalla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science, le orbite oculari fossilizzate hanno rivelato che l'esemplare era attivo di giorno, non di notte segnando la prima traccia di antico gufo diurno.

Il team di ricerca guidato da Li Zhiheng e Thomas Stidham dell'Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze ha dato alla specie il nome di Miosurnia diurna in riferimento al suo stretto parente vivente, la Surnia ulula.

Stando allo studio, lo scheletro fossile è stato rinvenuto in rocce sedimentarie ad un'altezza superiore ai 2.100 metri nel bacino di Linxia della provincia cinese del Gansu, ai margini dell'altopiano del Qinghai-Tibet. (SEGUE)